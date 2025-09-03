luna august la consiliul județean sibiu / video

Consiliul Județean a avut o lună plină de investiții, semnări de contracte și proiecte de infrastructură, sănătate și educație care promit impact imediat pentru județ. Ora de Sibiu
Secția de Terapie Intensivă Neonatală modernizată
Secția de Terapie Intensivă Neonatală a Spitalului Clinic Județean a fost complet modernizată, îmbunătățind condițiile pentru nou-născuți și echipa medicală. Ora de Sibiu
Vești pentru Mărginimea Sibiului: modernizare drum Cristian–Jina (peste 29 km)
Consiliul Județean a anunțat proiecte majore de modernizare rutieră pentru zonele marginale, inclusiv proiectul care vizează sectorul Cristian–Jina.
Parcarea Muzeului ASTRA: firmă desemnată, 54 de locuri noi
Contractul pentru extinderea parcării din Pădurea Dumbrava a fost atribuit; proiectul va crea 54 de locuri noi pentru vizitatori. Ora de Sibiu
Parteneriat pentru servicii sociale și spații de agrement la Dumbrăveni
Consiliul Județean, DGASPC Sibiu și Primăria Dumbrăveni au semnat un acord de parteneriat pentru îmbunătățirea serviciilor sociale și crearea de spații de agrement pentru locuitori. Ora de Sibiu
Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 va purta numele Elena Delia Stoicescu
CSEI nr. 1 din Sibiu va primi oficial numele „Elena Delia Stoicescu” în semn de recunoștință pentru activitatea didactică dedicată copiilor cu nevoi speciale. Ora de Sibiu
Proiecte pentru dotarea Spitalului Clinic Județean: oferte pentru loturi de echipamente
Consiliul Județean continuă procesul de dotare a spitalului; s-au primit oferte la proceduri de achiziție.
Donații pentru Asociația „Împreună pentru Sănătate”
Asociația care sprijină Spitalul de Urgență a înregistrat sume importante în ultimele luni.
DGASPC Sibiu caută mame/asistenți maternali pentru copiii fără familie
DGASPC a lansat apeluri de recrutare pentru asistenți maternali și oferă informații și consiliere persoanelor interesate. Ora de Sibiu
Piața Huet nr. 12, Sibiu — evenimente și revitalizare
Achiziții centralizate: licitație pentru birotică, papetărie și mobilă (2025–2028)
Împrejmuire la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 — stadiu lucrări
Zbor direct Sibiu–Milano de pe Aeroportul Internațional Sibiu
A fost anunțat zbor direct spre Milano, cu frecvență planificată (articol publicat în august). Ora de Sibiu
Județul Sibiu pe podiumul turismului cultural european — premii Destinația Anului 2025
ASTRA Rock Festival — ediție de succes
Promovare în Asia și Oceania. Webinar internațional cu peste 500 de agenții — Paul Cutaș
