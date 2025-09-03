cazul tânărului care și-a ucis bunicul: magistrații au dispus noi măsuri

Tânărul de 23 de ani, care și-a omorât bunicul în locuința lor din cartierul Gușterița, a ajuns din nou în fața magistraților, care au dispus noi măsuri în privința lui.

Judecătorii au decis să prelungească măsura arestului preventiv în cazul sibianului care și-a ucis bunicul. Tânărul de 23 de ani rămâne încă o lună după gratii. Până la acest moment, el nu a contestat măsura.

„Admite propunerea formulată de formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu şi, în consecinţă: În temeiul art. 234 alin. 1 Cpp, art. 236 alin. 1 şi alin. 2 Cpp, dispune prelungirea duratei măsurii arestării preventive luată faţă de inculpatul S. E.-D. pentru o perioadă de câte 30 zile, începând cu data de 12.09.2025 până la data de 11.10.2025, inclusiv”, se arată în soluția pe scurt publicată pe portalul instanțelor de judecată.

Vă reamintim că, în 12 august, tânărul s-a năpustit asupra bunicului lui și l-a lovit în repetate rânduri. Omul a fost găsit în stare de inconștiență, având multiple leziuni la nivelul capului și în alte zone ale corpului. Starea lui s-a agravat, astfel că miercuri a decedat. (DETALII AICI)