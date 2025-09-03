ministerul finanțelor vine cu precizări pentru horeca: ce se întâmplă cu tva-ul

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat după întâlnirea cu delegația FMI prezentă în România că Guvernul nu are în vedere majorarea TVA.

„Nu s-a discutat și nici nu avem în calcul o creștere a TVA. Vizita FMI este una uzuală, pentru a verifica starea economiei. La finalul vizitei, ne vor comunica concluziile”, a precizat Nazare.

Ministrul a amintit că Guvernul implementează două pachete de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, menite să ajute atât în acest an, cât și pentru revenirea la țintele de deficit în 2026. Nazare a subliniat că discuția despre TVA aplicată sectorului Horeca este separată și că decizia finală privind acest aspect va fi luată după monitorizarea încasărilor, la sfârșitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie.

El a mai spus că Guvernul a realizat o primă rundă de discuții cu ordonatorii de credite în cadrul rectificării bugetare, iar după centralizarea sumelor se vor stabili țintele finale. „Este important să respectăm așteptările Comisiei și ale altor instituții internaționale privind deficitul bugetar”, a adăugat Nazare.