muncitorii uciși de un tir pe a1 la boița: au murit sub ochii unui coleg care s-a salvat in extremis

Muncitorii spulberați de o cisternă pe autostrada A1, la Boița, au murit sub privirile unui coleg. El a reușit să se salveze în ultimul moment, sărind peste parapet în afara drumului. Oamenii legii continuă acum cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.

Trei muncitori care efectuau o lucrare pe autostrada A1, în zona localității Boița din județul Sibiu, au murit, marți după-amiază, fiind loviți în plin de o cisternă. Oamenii, contractați pentru a reface marcajele rutiere de pe drum, erau la finalul lucrării, iar în momentul impactului ei strângeau conurile de semnalizare.

Șoferul autocisternei i-a lovit în plin, distrugând și autoutilitara în care muncitorii încărcau conurile de semnalizare. De asemenea, un al patrulea muncitor – șeful lucrării – a fost și el la un pas să fie spulberat. Acesta s-a salvat în ultimul moment, după ce a sărit peste parapet în afara autostrăzii.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, șoferul autocisternei, care a fost testat cu aparatele etilotest și drugtest, rezultatele fiind negative, ar fi declarat că nu i-a văzut pe muncitori pe drum. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia, dar și ce viteză avea șoferul în momentul impactului.

Unul dintre bărbații decedați avea 19 ani și era din Teleorman, iar ceilalți doi aveau 20, respectiv 37 de ani, și erau din Dâmbovița. Ei nu erau angajați ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, ci ai unei firme specializate pe marcaje rutiere, subcontractată de constructorul PORR. Muncitorii au lucrat toată ziua pe sectorul cuprins între Sibiu și Boița, iar în momentul accidentului se aflau la ultima zonă de intervenție. (DETALII AICI)