prins pe străzile sibiului, încarcerat pentru furt calificat

Mandat de executare a pedepsei: bărbat din Sibiu încarcerat pentru furt calificat.
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Sibiu au identificat, pe 2 septembrie 2025, un bărbat în vârstă de 38 de ani, din municipiul Sibiu, pe numele căruia Judecătoria Sibiu a emis mandat de executare a pedepsei închisorii pentru furt calificat.
Bărbatul a fost condamnat la doi ani și șapte luni de închisoare cu executare și a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu.
