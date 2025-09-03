radarele poliției nu iartă: 13 șoferi rămași fără permis în două zile

În perioada 1–2 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au desfășurat, pe drumurile din județ, acțiunea națională ROADPOL – VITEZĂ, destinată prevenirii și combaterii încălcării regimului legal de viteză în trafic.

În urma controalelor, polițiștii rutieri au aplicat 92 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 8.000 de lei, pentru depășirea vitezei legale.

Totodată, pentru 13 conducători auto s-a luat măsura suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile. Dintre aceștia, 11 au depășit limita de viteză cu peste 50 km/h, iar 2 au depășit limita cu peste 70 km/h.

Polițiștii atrag atenția că viteza este principala cauză a accidentelor rutiere cu consecințe grave și vor continua să desfășoare astfel de acțiuni pentru prevenirea și combaterea abaterilor.