război pe robe: grefierii vor să fie ca magistrații

La sediul Ministerului Justiției, miercuri, a avut loc o întâlnire între ministrul Justiției, Radu Marinescu, și reprezentanții Sindicatului Național al Grefei Judiciare, în cadrul căreia au fost discutate principalele solicitări ale grefierilor privind eficientizarea activității și condițiile de lucru.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului, discuțiile s-au concentrat pe mai multe aspecte: digitalizarea procedurilor, simplificarea fluxurilor de lucru, găsirea unor soluții pentru suplimentarea schemelor de personal, dar și asupra uniformei grefierilor, aceștia dorind trecerea de la robe gri la robe negre, pentru o aliniere la standardele sistemului judiciar, relatează Mediafax.

Ministrul Justiției a anunțat că la nivelul Serviciului profesii juridice conexe va fi înființat un compartiment de grefă judiciară, menit să sprijine activitatea grefierilor și să asigure o bună colaborare cu reprezentanții acestora. De asemenea, Marinescu a transmis că va susține demersurile pentru acoperirea deficitului de resursă umană și va purta discuții cu Înalta Curte de Casație și Justiție pentru identificarea unor soluții optime.

În privința uniformei, grefierii și-au exprimat dorința ca robe gri să fie înlocuite cu robe negre, pentru o mai bună uniformitate vizuală în instanțe. Ministrul a declarat că acest aspect a fost discutat și urmează să fie analizat.

Discuțiile au vizat și zona investițională din sistemul judiciar. Ministrul Marinescu a precizat că va efectua o vizită la Primăria Cornetu pentru a discuta despre situația imobilului Judecătoriei Cornetu, care necesită intervenții de refacere și consolidare.

Potrivit comunicatului, întâlnirea a subliniat importanța unui dialog constant între Ministerul Justiției și grefieri pentru creșterea eficienței activității și îmbunătățirea condițiilor de muncă.