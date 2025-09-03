recital de canto în biserica sfânta treime din centrul sibiului

Duminică, 28 septembrie 2025, de la ora 19.30, Biserica Romano-Catolică „Sf. Treime” din Piața Mare din Sibiu va găzdui un recital de canto deosebit, parte a Sibiu Opera Festival 2025. Evenimentul este organizat de Filarmonica de Stat Sibiu, cu finanțarea Consiliului Județean Sibiu și cofinanțare din partea Primăriei Municipiului Sibiu prin Agenda Culturală 2025.

Două dintre cele mai sonore nume ale scenei lirice românești contemporane, soprana Iulia Isaev și tenorul Andrei Petre, vor oferi publicului o seară de armonii muzicale înălțătoare, acompaniați la orgă de Eduard Antal. Recitalul promite o experiență muzicală unică, într-un cadru arhitectural de excepție.

Iulia Isaev – Soprană

Iulia Isaev, reprezentantă de marcă a școlii românești de canto, are o carieră internațională impresionantă, cu debut pe scena Metropolitan Opera New York în 2019 în rolul titular din „Tosca” de Puccini. În prezent, este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Muzică din București și solistă la Opera Națională București.

De-a lungul carierei sale, Isaev a interpretat roluri celebre precum Mimi din „La Bohème”, Cio-cio-san din „Madama Butterfly”, Floria Tosca din „Tosca”, Manon Lescaut, Liu din „Turandot”, Desdemona din „Otello”, Contessa din „Nunta lui Figaro”, Tatiana din „Evgheni Oneghin” și multe altele. A colaborat cu dirijori și regizori renumiți precum James Levine, Yannick Nezet-Seguin, Franco Zeffirelli, David McVicar și a susținut concerte în săli prestigioase internaționale, printre care Concertgebouw Amsterdam, Gran Teatre del Liceu Barcelona, Palais Garnier Paris, Teatro La Fenice Venezia și Metropolitan Opera New York.

Andrei Petre – Tenor

Tenorul Andrei Petre, absolvent al Universității Naționale de Muzică din București, este considerat unul dintre cei mai promițători tineri interpreți ai generației sale. A debutat pe scena Operei Naționale București cu rolul Ismaele din „Nabuco” și la Opera Națională Cluj-Napoca cu rolul Arturo din „I Puritani”. Colaborează cu numeroase filarmonici din România și a susținut concerte internaționale în orașe precum Viena, Zürich, Berna, Basel și Napoli.

Eduard Antal – Orgă

Eduard Antal, organist titular al Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Iosif” din București, acompaniază recitalul la orgă. Cu un doctorat în muzică la Universitatea Națională de Muzică din București, Antal este recunoscut pentru activitatea sa internațională și pentru implicarea în proiecte precum Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae și turneul național „Orgile României”. A susținut recitaluri în țară și în străinătate și colaborează cu orchestre și coruri de prestigiu, promovând muzica de orgă la cel mai înalt nivel.

Recitalul de canto din cadrul Sibiu Opera Festival 2025 promite o seară memorabilă pentru iubitorii muzicii clasice, combinând excelența interpretativă a artiștilor cu atmosfera unică a Bisericii Romano-Catolice „Sf. Treime”.

Pentru mai multe informații despre eveniment și achiziționarea biletelor, vizitați filarmonicasibiu.ro.