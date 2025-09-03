Cel puțin trei persoane au murit și aproximativ 20 au fost rănite miercuri, după ce funicularul Gloria din Lisabona, una dintre cele mai populare atracții turistice ale capitalei Portugaliei, a deraiat și s-a prăbușit.
Accidentul, confirmat de serviciile de urgență și relatat de CNN, a transformat un simbol al orașului într-o scenă de groază. Funicularul, asemănător unui tramvai, care urcă și coboară pe unul dintre dealurile Lisabonei, a fost surprins în imagini complet distrus, cu echipele de intervenție scoțând victimele dintre fiarele contorsionate.
Potrivit autorităților, bilanțul provizoriu este de trei morți și circa 20 de răniți, unii dintre ei aflați în stare gravă.
Deocamdată nu este clar ce a provocat dezastrul. Ancheta oficială urmează să stabilească dacă a fost vorba de o defecțiune tehnică sau de o eroare umană.
Funicularul Gloria, inaugurat în 1885 și modernizat de-a lungul timpului, este unul dintre cele mai cunoscute mijloace de transport din Lisabona și o atracție turistică frecventată zilnic de mii de vizitatori.
Autoritățile portugheze au mobilizat echipe medicale, pompieri și polițiști, iar zona a fost complet izolată.
Ultima oră
- Turn de aventură, sanie de vară și locuri de joacă: cum arată acum Gușterland / VIDEO 5 ore ago
- Tragedie la Lisabona: funicular turistic deraiat, cel puțin trei morți și 20 de răniți / video 5 ore ago
- CSU a pierdut testul cu Vâlcea. S-au jucat prelungiri! 6 ore ago
- Analiză Storia: Prețurile apartamentelor cresc în general. La Sibiu apartamentele vechi stagnează. Cumpărătorii nu prea contactează vânzătorii 8 ore ago
- Radarele poliției nu iartă: 13 șoferi rămași fără permis în două zile 11 ore ago