tunelurile de pe „ciotul” autostrăzii sibiu - nădlac prind contur: imagini de pe șantier / video

Echipele UMB și Euro Asfalt progresează cu străpungerea tunelurilor de pe lotul de autostradă A1 Margina – Holdea.

Ambele galerii ale primului tunel, cel scurt, se construiesc exclusiv prin forare, folosind noua metodă austriacă NATM. Pentru al doilea tunel, lung de aproape 2 km, se combină forarea cu tehnologia ”cut and cover”, care presupune realizarea tunelului în săpătură deschisă, excavațiile desfășurându-se sub incinta ecranelor de piloți și a plăcii superioare executate de la suprafață. După evacuarea materialului, se realizează structura de rezistență a tunelului, similară celei realizate prin forare.

La prima galerie a tunelului 1, străpunsă la finele lunii iulie, au început lucrările de realizare a structurii de rezistență. La cea de-a doua galerie a aceluiași tunel s-au forat peste 220 metri, urmând ca străpungerea să fie finalizată în această toamnă.

În ceea ce privește tunelul al doilea, pe sectorul “cut and cover” se realizează ecranele de piloți și placa deasupra căreia se vor efectua excavațiile. În zona de forare a tunelului, dinspre sectorul “cut and cover”, au fost demarate lucrările de intrare în subteran. Portalul primei galerii a tunelului 2, lung de 234 metri, a fost finalizat, iar lucrările de evacuare a materialului au început. Pentru cealaltă galerie, unde portalul este mai scurt, s-au inițiat lucrările de intrare în subteran.

În paralel, antreprenorul desfășoară lucrări pe întreg traseul autostrăzii, inclusiv terasamente, scurgerea apelor, podețe și pasajele de traversare a văilor și a căii ferate.