turn de aventură, sanie de vară și locuri de joacă: cum arată acum gușterland / video

Lucrările la complexul de agrement și ecoturism Gușterland continuă, anunță Primăria Sibiu.

Clădirea multifuncțională este ridicată și se află acum în etapa instalării sistemelor tehnice: sanitare, de climatizare, electrice și de iluminat. În paralel, șinele pentru sania de vară sunt montate în proporție de 70%.

La infrastructură, drumul de mentenanță și parcarea au fost acoperite cu stratul final de piatră. De asemenea, a fost finalizat montajul turnului de aventură și al sistemului de tubing, pentru care se desfășoară în prezent lucrări de amenajare a zonelor exterioare.

Dotările de agrement sunt în diferite stadii: foișoarele au fost montate, pergolele cu băncuțe urmează să fie amplasate, iar locul de joacă de lângă clădire este complet finalizat. În al doilea loc de joacă echipamentele sunt instalate, iar acum se montează tirolienele. În lucru este și deck-ul viitoarei terase panoramice.

Totodată, sunt realizate șanțurile pentru dirijarea apelor pluviale, etapă necesară pentru demararea lucrărilor la pârtia de schi pentru începători.

Autoritățile locale precizează că lucrările avansează conform planului, obiectivul fiind ca Gușterland să devină un punct de agrement și ecoturism pentru sibieni și vizitatori din primăvara anului 2026, cand ar trebui sa fie gata.