vești noi despre ciobanul dispărut în urmă cu o săptămână

Polițiștii au noi vești despre Constantin Faguri, ciobanul dispărut în 23 august de la o stână din Mihăileni.

Sibianul a revenit, la mai bine de o săptămână de la dispariție, acasă. El a fost la poliție, menționând că, în ultimele zile, nu a fost victima vreunei infracțiuni.

„În cursul zilei de 02 septembrie, bărbatul s-a prezentat la Poliția Municipiului Mediaș. Acesta a declarat că nu a fost victima niciunei infracțiuni pe perioada lipsei de la domiciliu”, transmite Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.