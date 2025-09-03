vești noi despre ciobanul dispărut în urmă cu o săptămână

Polițiștii au noi vești despre Constantin Faguri, ciobanul dispărut în 23 august de la o stână din Mihăileni.
Sibianul a revenit, la mai bine de o săptămână de la dispariție, acasă. El a fost la poliție, menționând că, în ultimele zile, nu a fost victima vreunei infracțiuni.
„În cursul zilei de 02 septembrie, bărbatul s-a prezentat la Poliția Municipiului Mediaș. Acesta a declarat că nu a fost victima niciunei infracțiuni pe perioada lipsei de la domiciliu”, transmite Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.
Ultima oră
- A pus numere false pe dubă și a dat nas în nas cu poliția 19 minute ago
- Prins pe străzile Sibiului, încarcerat pentru furt calificat 25 de minute ago
- Doi sibieni au intrat cu drujba în pădure și au ieșit cu dosar penal 26 de minute ago
- Gata cu sticluțele de 100 ml! Pasagerii de pe Aeroportul Sibiu pot zbura cu lichide în bagajele de mână / foto 27 de minute ago
- Copilul căzut de pe trotinetă la Sibiu: în stare gravă, medicii sunt rezervați 29 de minute ago