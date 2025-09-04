15 oameni au murit în tragedia din lisabona. portugalia declară o zi de doliu

Portugalia a declarat joi zi de doliu după ce funicularul galben Gloria din Lisabona a deraiat. Accidentul s-a soldat cu cel puțin 15 morți și 18 răniți, în apropierea unuia dintre cele mai aglomerate locuri turistice ale orașului., transmite France24.

Accidentul de miercuri a făcut ca funicularul galben Gloria să deraieze de pe o porțiune abruptă de șine din apropierea Liberty Avenue și să se izbească de o clădire.

Salvatorii au declarat că alte 18 persoane au fost rănite. Victimele, inclusiv câțiva străini, au fost recuperate din epavă, potrivit serviciilor de urgență.

Guvernul portughez a anunțat că țara va observa o zi de doliu joi pentru a comemora victimele, ale căror identități nu au fost dezvăluite imediat. Procurorii din Lisabona au declarat că lansează o anchetă cu privire la circumstanțele accidentului.