accident grav pe dn14: bărbat resuscitat la fața locului update

Un accident rutier s-a produs joi după-amiaza pe DN14 lângă Copșa Mică. Traficul este blocat total, iar un bărbat este în stare gravă.
UPDATE
Echipajele medicale prezente la fața locului au depus eforturi mari pentru a-l ține în viață, însă bărbatul în vârstă de 72 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Medicul prezent la fața locului a fost nevoit să declare decesul acestuia.
Citește și: Cum s-a produs accidentul
ȘTIREA INIȚIALĂ
Polițiștii transmit că traficul este blocat total pe DN14, în afara localității Copșa Mică, din cauza unui eveniment rutier în care sunt implicate două autovehicule. Potrivit primelor informații, un TIR și o mașină au intrat în coliziune.
La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere. Un bărbat e în stare gravă. „Un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare, acesta fiind în stop cardio-respirator. În aceste momente se aplică manevre de resuscitare”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Misiunea este în desfășurare. Vom reveni cu informații!
Ultima oră
- Începe Superliga Sibiu: favorite Agnita, Rășinari și Bradu, dar una s-a mișcat spectaculos la transferuri 31 de secunde ago
- Investiție de 22 milioane lei: poduri reabilitate în Arpașu, Bruiu și Sadu 38 de minute ago
- Program Noaptea Muzeelor la Sate în județul Sibiu: atelier de plăcinte pe vatră, expoziții și vizite la case memoriale 41 de minute ago
- Subvenții de peste 2.000 de lei pe lună pentru firme. Ce condiție trebuie să îndeplinească 2 ore ago
- TIR înfipt într-un stâlp de curent la ieșire din Rod. Ocoliți zona! 2 ore ago