accident grav pe dn14: bărbat resuscitat la fața locului update

Un accident rutier s-a produs joi după-amiaza pe DN14 lângă Copșa Mică. Traficul este blocat total, iar un bărbat este în stare gravă.

UPDATE

Echipajele medicale prezente la fața locului au depus eforturi mari pentru a-l ține în viață, însă bărbatul în vârstă de 72 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Medicul prezent la fața locului a fost nevoit să declare decesul acestuia.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Polițiștii transmit că traficul este blocat total pe DN14, în afara localității Copșa Mică, din cauza unui eveniment rutier în care sunt implicate două autovehicule. Potrivit primelor informații, un TIR și o mașină au intrat în coliziune.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere. Un bărbat e în stare gravă. „Un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare, acesta fiind în stop cardio-respirator. În aceste momente se aplică manevre de resuscitare”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Misiunea este în desfășurare. Vom reveni cu informații!