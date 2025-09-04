accident în lanț la sibiu: o femeie rănită

Un accident rutier s-a produs, joi dimineața, pe strada Semaforului din Sibiu. Trei mașini au fost implicate.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul cǎ este vorba despre o coliziune față-spate, între 3 autoturisme, produsă pe fondul nepăstrării distanței de siguranță.

„În timp ce conducea un autoturism pe strada Semaforului, un sibian de 40 de ani a intrat în coliziune cu un autoturism condus în fața sa, de către o sibiancă de 56 de ani, pe care l-a proiectat într-un alt autoturism de pe același sens de mers, condus de o sibianca de 39 de ani”, spune Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului, șoferița de 56 de ani a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital cu ambulanța pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetarea la fața locului continuă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale. Fără mari probleme de trafic.