accident la ieșire din sibiu spre agnita / foto

Traficul este îngreunat, joi după-amiaza, pe DJ 106, la ieșire din Sibiu spre Agnita, din cauza producerii unui accident rutier.
Evenimentul a avut loc joi, după ora 13:00. Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs la ieșire din Sibiu spre Daia. Cel puțin două mașini sunt implicate.
Revenim cu detalii!
