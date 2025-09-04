bărbat și femeie, surprinși aruncând gunoaie pe marginea drumului la poplaca / video foto

O sibiancă a surprins în dimineața zilei de luni, 1 septembrie, două persoane care descărcau moloz dintr-un microbuz pe drumul dintre Rășinari și Poplaca, în apropierea mănăstirii, lângă pod.

„Am văzut doi cetățeni care aruncau gunoaie și resturi de materiale dintr-un microbuz. În momentul în care au realizat că sunt filmați, s-au prefăcut că adună ceea ce aruncaseră, dar realitatea era alta. Din păcate, în acea zonă se aruncă frecvent gunoaie”, a povestit sibianca pentru Ora de Sibiu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Aceasta a mai precizat că a făcut o sesizare la Garda de Mediu Sibiu, însă procedura i s-a părut greoaie: „Am trimis sesizarea prin e-mail, pentru că nu există un număr de telefon direct unde să poți suna. Mi se pare o problemă, pentru că în astfel de situații e nevoie de o reacție rapidă.”

Contactați de redacția Ora de Sibiu, reprezentanții Gărzii de Mediu au confirmat că s-au autosesizat în urma imaginilor și că verifică situația. „Am primit sesizarea și vom analiza materialele transmise. Vom reveni cu un răspuns oficial imediat ce avem concluziile controlului”, au transmis reprezentanții instituției.