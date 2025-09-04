deputatul psd bogdan trif: spitalul cfr trece în proprietatea municipiului sibiu (c.p)

„La începutul săptămânii am fost la Ministerul Transporturilor, unde am discutat cu ministrul Ciprian Șerban. Proiectul a fost semnat și acum parcurge ultimul pas: circuitul procedural la ministerele avizatoare, urmând să intre în ședință de Guvern. Este important de știut că cel care a avut deschiderea și a inițiat această procedură a fost Sorin Grindeanu, fostul ministru al Transporturilor, de a cărui disponibilitate m-am bucurat la fiecare pas”, a declarat deputatul Bogdan Trif.

Situația juridică a unității spitalicești, clarificată printr-un amendament în Parlament

Un pas în acest demers l-a reprezentat și recuperarea clădirii și a terenurilor aferente din proprietate privată în proprietatea statului. Spitalul CFR Sibiu pierduse în 2012 dreptul de proprietate asupra imobilului, iar din 2016 a fost nevoit să plătească chirie unei persoane fizice pentru a-și putea desfășura activitatea.

Deputatul social democrat Bogdan Trif a explicat că a introdus în Parlament un amendament la Legea 255/2010 privind exproprierea de utilitate publică, amendament care a fost votat în unanimitate atât în comisiile parlamentare, cât și ulterior în plenul Camerei Deputaților. Modificarea legislativă a creat posibilitatea ca imobilul principal al spitalului și cele trei terenuri aferente să poată fi recuperate de statul român.

„A fost nevoie de suma de 6.174.000 lei pentru răscumpărarea clădirii și a terenurilor aferente, bani alocați de Ministerul Transporturilor, prin disponibilitatea ministrului Grindeanu, în ciuda numeroaselor piedici venite din partea anumitor funcționari publici. După finalizarea procedurii, în ianuarie 2025, imobilele au intrat în proprietatea statului. Odată clarificată situația juridică a imobilelor și a terenurilor, se creează și posibilitatea de a fi accesate fonduri europene pentru proiecte viitoare, aceste aspecte fiind esențiale pentru eligibilitatea finanțărilor”, a adăugat Trif.

Managerul Spitalului CFR Sibiu: „Un pas uriaș pentru modernizarea unității”

Deputatul sibian a felicitat-o pe Ștefania Șerban, managerul Spitalului CFR Sibiu, pentru contribuția sa decisivă la acest rezultat.

„Această reușită se datorează în mare măsură și doamnei Ștefania Șerban, un profesionist dedicat, care prin proiecte concrete a demonstrat în ultimii ani că modernizarea spitalului este posibilă. Îi mulțumesc și o felicit pentru întreaga implicare!”, a declarat Bogdan Trif.

La rândul său, Ștefania Șerban a subliniat: „Tot ce am reușit se datorează unei echipe de oameni profesioniști, implicați și cu mult suflet, care pentru comunitatea sibiană au depus eforturi enorme pentru această mare reușită. Bogdan Trif a avut un rol foarte important în acest proiect – el a susținut la București amendamentele, le-a depus în comisiile parlamentare, iar atunci când au apărut blocaje la diferite ministere, a mers personal și a readus proiectul pe direcția bună. Pentru toată munca depusă în slujba sibienilor, îi mulțumesc. De asemenea, vreau să îi mulțumesc și doamnei primar Astrid Fodor, care și-a exprimat dorința și deschiderea pentru susținerea acestui proiect.”

Bogdan Trif: Un contrast trist cu proiectul fictiv de spital județean al CJ Sibiu

Deputatul social democrat a făcut și o comparație cu situația proiectului de construire a unui spital județean, gestionat de Consiliul Județean Sibiu:„Este o reușită cu atât mai mult cu cât marele proiect al spitalului județean, gestionat de CJ Sibiu, este blocat din cauza incompetenței unor factori de decizie din conducerea administrației județene. Spun asta cu mâhnire, având în vedere că atât Bistrița-Năsăud, cât și alte județe învecinate au reușit să atragă fonduri și să construiască spitale județene noi”