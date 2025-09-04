doliu în lumea modei: a murit giorgio armani

Giorgio Armani, „regele modei”, a murit joi, înconjurat de familie și de Leo Dell’Orco, partenerul său din ultimii 20 de ani. Avea 91 de ani.

Armani a lucrat până în ultimele zile – cu puțin timp înainte să moară, încă verifica și aproba ținutele pentru colecția aniversară de 50 de ani care urma să fie prezentată la săptămâna modei din septembrie. Recent cumpărase și „La Capannina”, locul unde în anii ’60 îl cunoscuse pe Sergio Galeotti, fostul său partener de viață și afaceri.

Designerul petrecuse o vară liniștită la casa din Forte dei Marmi, îngrijorându-se zilnic pentru muncă și prieteni. În ultimele săptămâni, o infecție pulmonară îl obligase să stea în spital și să se recupereze acasă, ceea ce l-a determinat să nu participe la prezentarea din iunie – un eveniment rar pentru el. Avea deja o problemă de sănătate anul trecut, dar se recuperase. Cu câteva zile înainte de moarte, suferise o durere abdominală bruscă, dar își revenise și începuse din nou să mănânce, scrie Corriere.

Născut la Piacenza pe 11 iulie 1934, Armani era cel mai tânăr din trei copii și cel mai răsfățat de mama sa Maria, care i-a transmis gustul sofisticat pentru stil. După război s-a mutat la Milano și a studiat medicina trei ani, dar în 1953 a plecat la armată și nu s-a mai întors la universitate.

În 1957 a început să lucreze la La Rinascente ca decorator de vitrine. Sora sa Rosanna era model, așa a intrat moda în familia Armani. În 1964, Nino Cerruti a observat vitrinele rafinate de pe Corso Vittorio Emanuele și l-a angajat pe Giorgio, atunci de 30 de ani, să se ocupe de propria linie de îmbrăcăminte.

Cu un an înainte îl cunoscuse pe Sergio Galeotti, un tânăr la fel de întreprinzător. Cei doi au devenit parteneri de viață și afaceri – Galeotti era managerul, Armani creierul creativ.

În 1975 s-a născut brandul Giorgio Armani. Prima sa „invenție” a fost termenul „stylist”: „Nu sunt croitor, ci simt că sunt cineva care creează un stil, un stylist”, spunea el.

Armani a înțeles că bărbații și femeile „nu mai erau ceea ce au fost odată” – viețile și corpurile se schimbaseră, dar hainele continuau să fie grele și structurate. El a „golit” hainele de structurile grele: a deconstruit jachetele bărbaților și le-a ușurat pantalonii. Femeile le-a îmbrăcat practic și confortabil, pentru viața de zi cu zi – să lucreze la birou sau să aleargă după taxi.

Consacrarea în SUA a venit în 1980, când regizorul Paul Schrader l-a contactat pentru filmul „American Gigolo” cu Richard Gere (inițial avea să fie John Travolta). În 1982, la doar șapte ani de la înființare, brandul apărea pe coperta revistei Time.

Moartea subită a lui Sergio Galeotti pe 13 august 1985 a marcat o cotitură majoră. „Am încercat să umplu imensul gol lăsat de Sergio cu impetuozitatea tipică unei persoane naive”, spunea Armani. După acea zi, din „designer” a devenit „designer-antreprenor”, preluând totul singur – organizare, planificare, conducere. Legenda spune că a devenit primul care ajungea și ultimul care pleca, stingând întotdeauna luminile.

Imperiul s-a extins: Emporio Armani, parfumuri, casă, frumusețe, hoteluri, Ea7, filme, cărți, expoziții, ochelari, Silos, Privé haute couture. Totul centrat pe viziunea sa: „Stilul este eleganță, nu extravaganță. Important nu este să fii remarcat, ci să fii ținut minte”.

Când imperiul a devenit mare și invidiat, Armani a rezistat tuturor ofertelor de vânzare – primele în anii ’90, ultimele anul trecut. „Compania poartă numele creatorului său, iar acest lucru creează o legătură foarte puternică care supraviețuiește vânzării mărcii”, explica el.

În ultimii ani stabilise ce se va întâmpla după el: moștenirea stilistică să treacă la nepoata Silvana Armani și la Leo Dell’Orco. Totul fusese pus la punt prin Fundația sa. „De ce ar trebui să mă opresc sau să nu-mi pese? Eu sunt opera mea”, răspundea el anul trecut la Paris.

Capela funerară va fi deschisă sâmbătă și duminică între orele 9-18 la Milano, la Armani/Teatro (Via Bergognone 59). Funeraliile vor fi private, la dorința lui