după 3 ani: șoferul care a strivit un om pe o trecere de pietoni din sibiu și-a aflat sentința 

În urmă cu mai bine de trei ani, un bărbat de 75 de ani și-a găsit sfârșitul pe o trecere de pietoni din Sibiu. Șoferul unui vehicul nu i-a acordat proprietate și l-a strivit pe om pe zebră. De curând, acesta și-a aflat sentința.

Accidentul înfiorător a avut loc în luna mai 2022 în intersecția dintre strada Arieșului și Calea Cisnădiei. Cercetările efectuate de oamenii legii au arătat că un bărbat de 45 de ani, aflat la volanul unei cife, a pătruns de pe strada Arieșului pe Calea Cisnădiei fără să se asigure și a strivit un bărbat de 75 de ani care se afla pe trecerea de pietoni.

Șoferul a mințit

Șoferul autoutilitarei a încercat să o mintă pe soția bărbatului decedat, spunându-i că omul a căzut de pe trotuar pe stradă și astfel l-a acroșat. Imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă, depuse la dosar, l-au contrazis. În realitate, el nu a oprit la indicatorul „stop”. Șoferul a declarat, în timpul audierilor, că îl consideră vinovat pe pieton. „Fiind audiat în calitate de suspect și inculpat, numitul a recunoscut doar în parte fapta, arătând că în momentul în care a ajuns în intersecția s-a asigura din ambele părți, dar având în vedere gabaritul autoutilitarei nu a observat pietonul. De asemenea, inculpatul a arătat că a observat un microbuz care circula din stângă pe Calea Cisnădiei și care a virat la dreapta pe strada Arieșului, pe lângă el, astfel încât a profitat de moment (recunoaștere care lămurește pe deplin conduita inculpatului de a intra cu viteză în intersecție, fără a oprit la semnul STOP) și a virat dreapta pentru a pătrunde în Calea Cisnădiei, moment în care a auzit un tocănit la aripa dreaptă. Inculpatul a oprit imediat și a observat victima sub roțile autoutilitarei.

În final, inculpatul a arătat că el consideră victima vinovată de accident, întrucât nu s-a asigurat corespunzător înainte de a traversa strada”, se arată în rechizitoriul publicat pe rejust.ro.

Citește și: Momentul accidentului mortal de pe Calea Cisnădiei – Pietonul a fost strivit de o cifă

Potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere, pietonul s-a asigurat înainte de a pune piciorul pe trecere. El a stat pe loc câteva secunde în fața trecerii, iar apoi și-a continuat deplasarea pe zebră. Potrivit expertizei tehnice, șoferul avea o viteză de 19,6 km/h în momentul impactului. Conducătorul auto a încercat inclusiv să spună că pietonul se afla în „unghiul mort”, însă instanța a apreciat acest aspect ca fiind irelevant și neadevărat. „Instanța reține că inculpatul nu s-a asigurat deloc cu privire la existența pietonilor în proximitatea trecerii/pe trecerea de pietoni, astfel că nu a observat în niciun moment persoana vătămată, aflată inițial pe trotuar cu o traiectorie de traversare a străzii, iar ulterior pe trecerea pentru pietoni. Inculpatul a precizat în declarația sa că nu a observat deloc pietonul, deși s-a asigurat din ambele părți”, se mai arată în rechizitoriu.

Ucidere din culpă. Ce pedeapsă a primit

Șoferul a fost cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, iar de curând și-a aflat sentința. El a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Așadar, în următorii trei ani, el va trebui să frecventeze un program de reintegrare socială, să se prezinte regulat la serviciul de probațiune, să anunțe schimbarea locului de muncă sau schimbarea locuinței, dar și orice deplasare care depășește 5 zile și să presteze muncă în folosul comunității pentru o perioadă de 120 de zile. El va trebui să achite și daune materiale de peste 21.000 lei, dar și daune morale familiei, de 130.000 de euro, din care va fi dedusă suma deja achitată de 70.000 lei.