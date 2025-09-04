gușterland prinde contur: sania de vară și turnul de aventură, aproape gata / video

Primăria Sibiu a anunțat noi progrese în cadrul proiectului „Gușterland” – Complexul pentru agrement și ecoturism aflat în dezvoltare la marginea orașului. Lucrările avansează rapid, iar unele obiective sunt deja finalizate.
Potrivit informațiilor și imaginilor video publicate de municipalitate, clădirea multifuncțională a Complexului este ridicată, iar echipele lucrează la instalațiile sanitare, climatizare și iluminat. În paralel, șinele pentru sania de vară sunt montate în proporție de 70%, iar turnul de aventură și sistemul de tubing sunt deja gata.
De asemenea, s-au făcut pași importanți la infrastructură: drumul de mentenanță și parcarea au stratul final de piatră, iar în zona complexului se amenajează șanțurile de scurgere a apelor.
La capitolul agrement, locul de joacă de lângă clădirea multifuncțională este finalizat, al doilea loc de joacă are echipamentele montate și se lucrează la tiroliene, iar deck-ul pentru terasa panoramică este în lucru. Foișoarele au fost deja montate, urmând să fie amplasate și pergolele cu băncuțe.
Următorul pas: montajul pârtiei de schi pentru începători, după ce vor fi finalizate șanțurile de dirijare a apelor de pe taluzurile din zonă.
