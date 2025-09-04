începe școala: când sunt vacanțele și ce zile libere au elevii în noul an școlar

Elevii din România vor începe cursurile pentru anul școlar 2025-2026 luni, 8 septembrie, potrivit structurii aprobate prin ordinul ministrului Educației. Anul școlar va avea 36 de săptămâni și va fi împărțit în cinci module de învățare și cinci perioade de vacanță, scrie Digi24.ro.

Primul modul și vacanța de toamnă

Cursurile primului modul se vor desfășura între 8 septembrie și 24 octombrie, urmate de vacanța de toamnă, care va începe pe 25 octombrie și se va încheia pe 2 noiembrie.

Modulele următoare și vacanțele

Al doilea modul va dura între 3 noiembrie și 19 decembrie, urmat de vacanța de iarnă, 20 decembrie – 7 ianuarie 2026. Modulul trei se va desfășura între 8 ianuarie – 6 februarie, cu o vacanță mobilă de schi, de o săptămână, între 9 februarie și 1 martie, la decizia inspectoratelor școlare. Modulul patru este programat între 6 februarie – 3 aprilie, urmat de vacanța de Paște/primăvară, 4 – 14 aprilie. Ultimul modul se desfășoară între 15 aprilie și 19 iunie, după care începe vacanța de vară, 20 iunie – 6 septembrie 2026.

Zile libere și sărbători legale

Elevii vor avea 17 zile libere legale în 2026, incluzând Anul Nou, Boboteaza, Ziua Unirii, Paștele, Rusaliile și Crăciunul. Dascălii beneficiază de zile libere suplimentare, precum Ziua Învățătorului pe 5 iunie și Ziua Mondială a Educației pe 5 octombrie.

Programe speciale

Programele „Școala Altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, la decizia fiecărei unități de învățământ.