începe superliga sibiu: favorite agnita, rășinari și bradu, dar una s-a mișcat spectaculos la transferuri

Primul eșalon valoric din județul Sibiu, Superliga pleacă la drum sâmbătă, 6 septembrie, într-o componență de 10 echipe, care vor juca într-un nou sistem, sezon regular urmat de cu play-off și play-out.

AJF Sibiu a revoluționat vechea Liga 4, pe care a redenumit-o Superliga și căreia i-a dat un format care se vrea mult mai atractiv. Cele 10 echipe vor juca sezon regular, tur-retur, adunând 18 etape. Primele patru clasate vor intra în play-off cu punctajul înjumătățit sau cu rotunjire de 0,5, exact ca la Superliga României. Se va juca sistem tur-retur-tur, încă 9 runde, iar prima clasată în play-off va fi campioană județeană și va juca barajul de promovare la Liga 3. Locurile 5-10 vor intra în play-out, tot cu punctajul înjumătățit. Aici se va juca sistem tur-retur, încă 10 etape, iar ultimele două clasate retrogradează direct.

Arsenal Sibiu nu poate juca în play-off

Echipele din Superliga care iau startul au obligativitatea de a avea minim o grupă de Under 17 sau mai sus, iar cele din play-off minim două grupe. Din cele 10 echipe, doar Arsenal Sibiu nu are două echipe de juniori, astfel că nu are dreptul să joace în play-off, pentru că în eventualitatea că va fi prima, nu va lua clasificarea FRF la categoria bronz și nu ar putea să joace la barajele de promovare.

FC Agnita, Păltiniș Rășinari și ACS Bradu par cele mai solide echipe din Superliga și este greu de crezut că vreuna din ele poate rata play-off-ul. Dacă Inter Sibiu a defilat sezonul trecut, acum se anunță o bătălie mult mai atractivă pentru titlul județean, mai ales că punctele se înjumătățesc. Cu echipe tinere, Voința Sibiu și FC Avrig pot spera și ele la play-off. Voința a fost singura echipă de Superliga care a schimbat antrenorul în această vară și l-a numit pe Radu Demian, cel care l-a înlocuit pe Radu Dugulan.

Președintele clubului FC Agnita, Claudiu Zedler a anunțat noile achiziții și faptul că sunt planuri ambițioase pentru sezonul care urmează.

”Avem obiectiv clar promovarea, am făcut 12 achiziții, cele mai importante sunt Sebastian Bîrsan și Birtalan Alpar de la Mediaș, Flaviu Bozan, Raul Lucaveschi, Robert Haizer de la Inter, dar și Sergiu Bucur de la Avrig. Tot timpul am avut 3 antrenamente pe săptămână, am disputat vara aceasta și 7 amicale. Am investit, avem promisiuni pentru un buget de circa 200 mii euro dacă promovăm. Avem sponsori principali Transmax, Tuțu Sib și Pensiunea Ice. Primăria Agnita ne ajută și ea, dar avem si mulți sponsori secundari. Credem că echipa e mai puternică decât anul trecut” a anunțat Claudiu Zedler.

La polul opus, CS Săliște 2012 (singura echipă care vine din eșalon inferior) și Arsenal Sibiu par echipele cele mai slăbuțe. Chiar dacă mizează în special pe tineri, Alma Sibiu și Interstar au totuși avantajul unei pregătiri fizice bune, după ce au jucat în Campionatele Naționale de juniori, astfel că ar putea pune probleme echipelor care mizează doar pe jucători trecuți de 35-40 de ani. Alma și Interstar au academii clasificate la nivel național și au obligativitatea de a folosi la fiecare meci minim 8 jucători sub 22 de ani.

Al doilea eșalon județean, Liga 4 va cuprinde o serie de 12 echipe și se va juca sistem normal, tur-retur, 11 etape. Primele două clasate promovează direct la Superliga. Retrogradează direct ultimele două clasate, iar locurile iar locurile 9 și 10 dau baraje de promovare/retrogradare cu locurile 2 din cele două serii de Liga 5.