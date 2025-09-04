început de școală cu portofelul gol: părinții din sibiu dau până la 3.000 de lei pentru copii / foto video

Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, magazinele din Sibiu sunt pline de părinți care caută cele mai bune oferte la rechizite, ghiozdane și haine. Entuziasmul revederii colegilor și începutul unui nou capitol pentru copii vin la pachet, însă, cu o presiune tot mai mare pe bugetul familiilor. Pentru unii părinți, pregătirile pentru școală înseamnă cheltuieli de mii de lei.

Margareta, unui băiețel la școala gimnazială, a tras linie după ce a terminat lista de cumpărături și a constatat că a cheltuit aproximativ 3.000 de lei. A cumpărat echipamente pentru ora de sport, ghiozdane, penare, caiete și tot ce au nevoie copiii pentru un început organizat. Spune că, față de anul trecut, cheltuielile au rămas aproape la fel, poate doar cu 500 de lei mai mult, însă diferența de prețuri este tot mai vizibilă.

„În valoare de 3.000 de lei. Echipament de sport, caiete, ghiozdane, penare, creioane… toate sunt mai scumpe. Și anul trecut tot atât m-a costat, poate mai puțin. De la an la an, aceleași firme cresc prețurile. Ghiozdanele au fost cele mai scumpe”, povestește Margareta.

Într-un magazin din centrul orașului, Maria tocmai ce a umplut coșul cu rechizite pentru fiica ei, care va începe clasa a VII-a. Printre caiete, truse de geometrie, mape și pixuri, a făcut un calcul rapid: a cheltuit aproximativ 300 de lei. Nu e finalul listei, dar spune că nu face compromisuri când vine vorba de calitate.

„Am cumpărat ce este necesar copilului. Prefer să dau un leu în plus, dar să fie de calitate. Contează foarte mult, pentru că a investi în educația copilului e un lucru serios. Nu tratăm asta cu superficialitate. Prețurile sunt mai mari ca anul trecut, asta e clar. Dar păcat că nu ne-au crescut și salariile”, spune Maria.

Într-una dintre cele mai mari librării din Piața Mare, atmosfera e agitată. Părinții se strecoară printre rafturi, copiii își aleg pixurile preferate, iar coșurile se umplu rapid. La casă, prețurile confirmă ceea ce părinții simt de ani buni: începutul de an școlar e o adevărată investiție.

Un pix pornește de la 3 lei și poate ajunge până la 12. Seturile de creioane pot costa și 100 de lei, iar un set de 100 de cartușe de cerneală – 23 de lei. Acuarelele, în funcție de tip, variază între 15 și 25 de lei, iar un simplu lipici poate costa între 3 și 5 lei. Plastilina pornește de la 8 lei, caietele de la 3 lei, dar cele A4 pot ajunge și la 10 lei. Trusele de geometrie depășesc 19 lei, penarele sunt în jur de 30 de lei, iar ghiozdanele – adevărate vedete ale rafturilor – pot costa între 70 și peste 140 de lei, în funcție de mărime și marcă.

Părinții își fac socotelile din mers, unii renunțând la produse mai scumpe, alții alegând să împartă lista în mai multe etape, în funcție de ce cere fiecare profesor la începutul anului. Pentru mulți, începutul școlii nu mai înseamnă doar emoții și entuziasm, ci și calcule, bugete și alegeri dificile. „Încă suntem în concediu. Nu ne grăbim cu cumpărăturile, mai facem și pe parcurs”, spune o altă mamă.