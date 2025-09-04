intervenție de urgență pe munte. ciclist rănit, salvat de salvamont sibiu

Salvamontiștii sibieni au asistat medical un biciclist care s-a rănit pe un traseu montat din munții Cindrel. El a fost dus la spital în Cisnădie.

Un tânăr a suferit un accident pe un traseu montan din munții Cindrel. Salvamontiștii l-au salvat. „Astăzi, echipa Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu a intervenit în zona Vârful Măgura, în Munții Cindrel, pentru acordarea primului ajutor unui tânăr în vârstă de 23 de ani, care a suferit un accident în timp ce se deplasa cu bicicleta pe un traseu montan”, spun reprezentanții Salvamont Sibiu.

Salvatorii montani au ajuns la victimă, i-au acordat îngrijiri medicale de urgență și au asigurat transportul în condiții de siguranță până la Spitalul din Cisnădie, unde tânărul a fost predat echipajului medical pentru investigații și tratament.