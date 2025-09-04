investiție de 22 milioane lei: poduri reabilitate în arpașu, bruiu și sadu

Consiliul Județean Sibiu anunță finalizarea lucrărilor la cinci poduri situate pe drumurile județene din Arpașu de Jos, Bruiu și Sadu.

Proiectul, realizat prin Programul Național „Anghel Saligny”, a beneficiat de o investiție de peste 22 de milioane de lei, vizând modernizarea infrastructurii rutiere și creșterea siguranței pentru șoferi și pietoni.

Localitățile și drumurile vizate:

  • DJ 104F – între Săcădate și Nou Român (Arpașu de Jos)
  • DJ 104E – la Șomartin (Bruiu)
  • DJ 105G – în Sadu
  • DJ 105H – la Arpașu de Sus
  • DJ 104E – între Șomartin și Arpașu de Jos

Noile poduri aduc beneficii importante: siguranță sporită pentru participanții la trafic, trotuare moderne și amenajarea malurilor pentru prevenirea eroziunii.

Investițiile fac parte din efortul Consiliului Județean Sibiu de a dezvolta o infrastructură rutieră sigură și modernă, care să conecteze mai bine comunitățile din județ.

