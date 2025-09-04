jaf de 9,5 milioane euro la muzeul porțelanului din franța

Obiecte chinezești de mare valoare au fost furate noaptea trecută de la muzeul Adrien Dubouché, din prefectura Haute-Vienne, din Franța, potrivit Le Figaro.

Muzeul național Adrien Dubouché din Limoges, dedicat porțelanului, a fost jefuit noaptea de miercuri spre joi, prejudiciul fiind estimat la 9,5 milioane de euro, potrivit unor surse.

Două piese au fost sustrase, conform unei surse din poliție și prefecturii Haute-Vienne.

Era vorba despre porțelan chinezesc.