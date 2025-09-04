Exproprieri pe tronsonul 2 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraș.
Peste 1.700 de terenuri și 190 de imobile vor fi expropriate pentru realizarea tronsonului 2 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraș. Conform documentelor oficiale, măsura vizează peste 1.000 de proprietari din zonă, despăgubirile urmând să fie acordate conform prevederilor legale.
Tronsonul 2 face parte din proiectul strategic care va lega Sibiul de Brașov, asigurând o conexiune rapidă spre Autostrada Transilvania.
Documentul – AICI: Lista completă cu expropierile de pe lotul 2, autostrada Sibiu – Făgăraș: peste 1.700 terenuri și aproape 200 imobile / document
