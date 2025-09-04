pasagerii din sibiu, afectați de lucrările cfr: trenuri anulate și transferuri cu autobuze

Pentru finalizarea lucrărilor premergătoare deschiderii circulației Fir I Mintia – Ilia (pe secția Deva – Ilia) făcute de către managerul infrastructurii feroviare – CNCF CFR SA, vor interveni modificări temporare în circulația trenurilor, anunță CFR Călători.

Astfel, în perioada 30 octombrie – 10 noiembrie 2025, trenul IC 521 Teiuș – Arad (ramura de la IC 531 București Nord – Cluj Napoca) se anulează;

Îîn perioada 31 octombrie – 11 noiembrie 2025, trenul IC 522 Arad – Teiuș (ramura pentru IC 532 Cluj Napoca – București Nord) se anulează;

În perioada 30 octombrie – 10 noiembrie 2025, trenul IR 472 București Nord – Sibiu – Arad – Budapesta se anulează pe distanța Sibiu – Budapesta și circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța București Nord–Sibiu.

În perioada 31 octombrie – 11 noiembrie 2025, trenul IR 1743 Arad – Oradea (ramura de la IR 472 București Nord – Sibiu – Arad – Budapesta) se anulează și circulă în locul lui IR 12743 cu orar modificat Arad (plecare 09.23) – Ciumeghiu – Oradea (sosire 11.54).

În perioada 30 octombrie – 10 noiembrie 2025, trenul IR 473 Budapesta – Arad – Sibiu – București Nord se anulează pe distanța Budapesta – Arad – Sibiu și circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Sibiu – Bucuresti Nord.

În perioada 29 octombrie – 10 noiembrie 2025, trenul IR 75 Budapesta – Arad – Simeria – Cluj Napoca se anulează pe distanța Arad – Cluj Napoca și circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Budapesta – Curtici – Arad.

În perioada 29 octombrie – 10 noiembrie 2025, trenul IR 76 Budapesta – Arad – Simeria – Brașov (ramura de la IR 75 Budapesta – Arad – Simeria – Cluj Napoca) se anulează pe distanța Simeria – Brașov.

În perioada 30 octombrie – 11 noiembrie 2025, trenul IR 74 Cluj Napoca – Simeria – Arad – Budapesta se anulează pe distanța Cluj Napoca – Arad și circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Arad – Curtici – Budapesta.

În perioada 30 octombrie – 11 noiembrie 2025, trenul IR 77 Brașov – Simeria – Arad – Budapesta (ramura pentru IR 74 Cluj Napoca – Alba Iulia – Simeria – Arad – Budapesta) se anulează pe distanța Brașov – Simeria.

În perioada 29 octombrie – 10 noiembrie 2025, trenul IR 1821 București Nord – Simeria – Arad se anulează pe distanța Simeria – Arad și circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța București Nord – Simeria, asigurându-se transportul pasagerilor cu mijloace auto de la Simeria la Arad.

În perioada 30 octombrie – 11 noiembrie 2025, trenul IR 1822 Arad – Simeria – București Nord se anulează pe distanța Arad – Simeria și circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Simeria – București Nord, asigurându-se transportul pasagerilor cu mijloace auto de la Arad la stația Simeria.

În perioada 30 octombrie – 11 noiembrie 2025, trenul IR 1833 Iași – Cluj Napoca – Timișoara Nord se anulează pe distanța Cluj Napoca – Timișoara Nord și circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Iași – Cluj Napoca.

În perioada 31 octombrie – 11 noiembrie 2025, trenul IR 1831 Timișoara Nord – Cluj Napoca – Iași se anulează pe distanța Timișoara Nord – Cluj Napoca și circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Cluj Napoca – Iași.

În perioada 29 octombrie – 10 noiembrie 2025, trenul IR 1763 Iași – Simeria – Timișoara Nord se anulează pe distanța Simeria – Timișoara Nord și circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Iași – Simeria, asigurându-se transportul pasagerilor cu mijloace auto de la stația Simeria la stația Timișoara Nord.

În perioada 30 octombrie – 11 noiembrie 2025, trenul IR 1765 Timișoara Nord – Simeria – Iași se anulează pe distanța Timisoara Nord – Simeria, se asigură transportul pasagerilor cu mijloace auto de la stația Timișoara Nord la stația Simeria și circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Simeria – Iași.

În perioada 30 octombrie – 10 noiembrie 2025, trenul IR 346 București Nord – Arad – Viena se anulează numai pe distanța București Nord – Arad, iar trenul IR 1691 se anulează pe distanța București Nord – Timișora Nord, urmând ca în locul lor să circule trenul IR 12346 cu orar și traseu modificat: București Nord (plecare 11.37) – Videle – Roșiori Nord – Craiova – Orșova – Caransebeș – Lugoj – Recaș – Timișoara Nord – Arad (sosire 00.54).

În perioada 31 octombrie – 11 noiembrie 2025, trenul IR 347 Viena – Arad – București Nord se anulează numai pe distanța Arad – București Nord, iar trenul IR 1692 se anulează pe distanța Timișoara Nord – București Nord, urmând ca în locul lor să circule trenul IR 12347 cu orar și traseu modificat: Arad (plecare 04.40) – Timișoara Nord – Recaș – Lugoj – Caransebeș – Orșova – Craiova – Roșiori Nord – Videle – București Nord (sosire 18.43).