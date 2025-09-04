pescarii șmecheri, scoși la mal! ajvps sibiu schimbă regulile ca să stopeze abuzurile

AJVPS Sibiu a introdus, începând cu această lună, tarife noi pentru pescuit pe râul Olt și pe celelalte ape aflate în administrarea sa. Schimbarea vine după ce conducerea asociației a constatat că mulți pescari profitau de vechile reguli.
„Până acum, o zi de pescuit costa 50 de lei, iar în weekend mulți plăteau doar pentru o singură zi, de regulă sâmbăta, dar rămâneau la pescuit de vineri până duminică. Practic, profitau de situație”, a explicat Romeo Stoicescu, directorul AJVPS Sibiu.
Pentru a elimina aceste abuzuri, asociația a introdus o ofertă specială de weekend: 100 de lei pentru întreg intervalul vineri–duminică.
„Astfel, nu mai există opțiunea de a plăti doar o zi în weekend. Oferta este gândită pentru cei corecți, care vin cu gândul să se bucure de pescuit și să respecte regulile, nu pentru cei care încearcă să păcălească sistemul”, a subliniat Stoicescu.
Directorul AJVPS Sibiu anunță și o veste bună pentru pescarii fideli: tarifele din timpul săptămânii au fost reduse. „De luni până joi, prețul pentru patru zile este acum 150 de lei, în loc de 200. Este o facilitate pentru cei care petrec mai mult timp pe apele noastre și aleg să respecte regulile.”
Cum se aplică noile tarife
- Weekend (vineri–duminică): 100 de lei;
- Săptămână (luni–vineri): 150 de lei.
Noile tarife sunt valabile doar pentru pescarii care dețin permise ANPA emise de alte asociații (cu contract ANPA). Accesul este posibil doar cu chitanța eliberată de AJVPS Sibiu, aceasta fiind valabilă exclusiv în perioada pentru care a fost solicitată.
