președintele lui acs mediaș, atac către ”șeful” de la transgaz: ”nu vrea să vorbim față în față. jenant!”

Fotbalul medieșean continuă să trăiască prin ACS Mediaș, un club înființat de suporteri și la care activează foști jucători emblematici ai Gaz Metan, precum Eric de Oliveira și Ionuț Buzean. Echipa evoluează în prezent în Liga a 3-a, însă întâmpină dificultăți majore legate de accesul pe stadionul central al orașului.

„Ni s-a cerut o chirie incredibilă, 8.000 de euro pentru fiecare meci! Am plătit de trei ori, pentru că n-am avut alternativă, dar nu putem continua așa. La un moment dat ni s-au cerut 150.000 de euro pentru un an de zile. Noi abia ne descurcăm, mai pun și eu bani de la mine. De unde să scoatem sume din astea astronomice?”, explică Ionuț Buzean, președintele ACS Mediaș pentru golazo.ro.

Chirie dublă față de alte orașe

Stadionul central din Mediaș, cu o capacitate de 7.800 de locuri, este administrat de Transgaz, companie desprinsă din Romgaz în 2000 și operator tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale. Arena a fost renovată în urmă cu 15 ani din bani publici, dar astăzi echipa este obligată să joace pe terenul secundar „8 Mai”, în spatele arenei principale, închiriat de la primărie.

Buzaean compară costurile cu alte orașe: „Ca să jucăm la Sibiu, pe un stadion modern, costul este de 1.200 €, iar la Mediaș ni se cer 8.000 € pentru același nivel de competiție. Este o absurditate totală!”.

În plus, ACS Mediaș nu este un club municipal, ci unul privat, cu 420 de copii înscriși și performanțe naționale reale: „Anul trecut am câștigat competiții la U15 și U16. În prima etapă din Liga 3 am folosit doi copii născuți în 2009 ca titulari. Promovăm talentele locale și suntem tratați astfel”, adaugă Buzean, care a jucat întreaga sa carieră la Gaz Metan, acumulând peste 200 de meciuri în alb-negru.

Fără dialog cu șeful Transgaz

Cea mai mare piedică în accesul la stadion este, potrivit conducerii clubului, lipsa de dialog cu Transgaz. Compania este condusă de Ion Sterian, descris drept „cel mai bine plătit bugetar din România”, cu un salariu net de aproximativ 30.000 de euro/lună și bonusuri consistente.

„Am făcut numeroase solicitări pentru a discuta față în față, dar nu a vrut niciodată. Uită-te pe CV-ul lui! Jenant! După discuțiile apărute cu Bolojan, și-a prelungit mandatul cu încă patru ani. Te miri de ce e țara asta unde e…”, a declarat Buzean.

Comparativ cu alte orașe

Costurile de închiriere pentru stadioane moderne în alte orașe:

Sibiu: ligi inferioare – 1.200 € / meci, Liga 1 – 4.000 € / meci

Cluj Arena: ligi inferioare – 2.000 € / meci, Liga 1 – 4.000 € / meci

Târgu Jiu: ligi inferioare – 1.000 € / meci

În Mediaș, ACS Mediaș trebuie să plătească 40.000 lei (aprox. 8.000 €) pe meci, chiar dacă echipa evoluează în Liga a 3-a.

Stadionul central se degradează

Cu echipa principală obligată să joace pe terenul secundar, stadionul central se degradează vizibil. Pista de atletism este crăpată și folosită ca parcare, gardurile sunt rupte, tribunele sunt acoperite de buruieni, iar vopseaua pereților și metalul tribunei principale sunt ruginit.

„Timp de 80 de ani, Romgaz și Transgaz au susținut sportul în Mediaș. Acum nu mai vor să dea niciun leu. Dacă aceste companii care fac profit nu mai sprijină sportul local, cui să mai cerem bani?”, concluzionează Buzean.