prețuri dinamice la curent: dimineața 1 leu, la prânz 80 de bani, seara scump de tot

Consumatorii vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite ore ale zilei prin introducerea prețurilor dinamice, care vor avea maxim 1 leu dimineața, 80 bani la amiază și 1,4 lei seara. Românii ar putea economisi pornind aparatele de aer condiționat ziua, când energia este mai ieftină.

Ivan detaliază un mecanism complex prin care consumatorii ar putea beneficia de tarife diferite pe intervale orare.

„Poți să ai o ofertă cu 3 intervale orare. În intervalul 6-10 dimineața să ai un preț maxim de 1 leu, în intervalul 10-18 să ai 80 de bani, în intervalul 18-20 să ai 1 leu și 40, când energia este cea mai scumpă”, exemplifică ministrul.

Sistemul s-ar baza pe diferențele mari de preț pe piața de tranzacționare. În timpul verii, ziua prețul poate fi de 10 lei pe megawatt, în timp ce seara poate ajunge la 4.000 lei pe megawatt.

Ministrul dă exemplul concret al aerului condiționat: „În clipa în care aerul condiționat ți-l lași pornit când ajungi la ora 4, vrei să ai în casă 20 de grade. Pe acel interval ai avut un cost infim al energiei electrice, evident că acea temperatură de 20 de grade se păstrează încă vreo câteva ore”.

Scenariul opus prezentat de Ivan – să ajungi acasă la 17:00 cu 30 de grade în casă – te obligă să folosești energia când aceasta este mai scumpă.

Ivan susține că mecanismul va permite și companiilor mari să își reorganizeze fluxurile tehnologice, consumând energie ziua, ceea ce va degreva rețeaua în orele de vârf (18-22) și va duce la scăderea generală a cererii în aceste intervale.

Pe de altă parte, Ivan a precizat că statul român a inițiat o procedură de garanție bancară de „ordinul zecilor de milioane de lei” pentru a-și proteja interesele într-un proiect energetic, menționând centrala de la Iernut care ar trebui să producă aproximativ 400 de megawatt.