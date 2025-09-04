prietenia dintre cisnădie și wernigerode se reia: protocol semnat pentru proiecte comune

După mai bine de două decenii, legătura de înfrățire dintre orașul Cisnădie, din România, și Wernigerode, din Germania, prinde din nou viață. Parteneriatul, încheiat inițial în 2002, a fost redeschis în cadrul unei vizite oficiale a delegației germane în orașul sibian, subliniind dorința ambelor comunități de a continua colaborarea și schimburile culturale, sociale și educaționale.

O punte între comunități

Primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, și primarul orașului Wernigerode, Tobias Kascha, au semnat un protocol de colaborare menit să consolideze relațiile dintre cele două orașe. „Această reînnoire a parteneriatului nu este doar simbolică, ci reprezintă o oportunitate reală de a dezvolta proiecte comune și de a apropia oamenii unii de alții prin schimburi culturale, universitare și turistice”, a declarat Mircea Orlățan.

Vizita delegației germane și întâlnirea dintre oficialii celor două orașe marchează un pas important în consolidarea spiritului european la nivel local. Parteneriatul Cisnădie – Wernigerode se bazează pe valori comune precum încrederea, respectul reciproc și dorința de dezvoltare sustenabilă.

Proiecte și schimburi viitoare

Prin acest protocol, ambele părți și-au propus să organizeze schimburi de experiență între elevi și studenți, colaborări culturale și turistice, dar și proiecte sociale care să aducă beneficii concrete comunităților locale. „Redeschiderea parteneriatului reflectă angajamentul nostru de a construi împreună un viitor mai unit și mai prosper pentru cetățenii ambelor orașe”, a adăugat primarul Mircea Orlățan.

Astfel, legătura de înfrățire, care a fost un pilon al colaborării între Cisnădie și Wernigerode începând cu 2002, renaște astăzi, promițând un nou capitol de cooperare și prietenie europeană.