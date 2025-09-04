primele imagini cu „cârtița” care va fora tunelul poiana de pe a1, sibiu – pitești / foto

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a prezentat miercuri primele imagini cu utilajul TBM (Tunnel Boring Machine), supranumit „cârtița”, care va fora Tunelul Poiana – cel mai lung tunel de pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești.

„Am primit această fotografie, cadou, de ziua mea. Acesta este TBM-ul care va fora cel mai lung tunel din A1, și anume Tunelul Poiana, aferent Secțiunii 3 Cornetu – Tigveni, care va avea o lungime de 1,78 km și va fi format din două galerii cu câte două benzi de circulație pe sens”, a scris oficialul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Scrioșteanu, instalația a intrat deja în teste la producător și urmează să fie demontată și transportată în România. Aceasta va ajunge în portul Constanța în luna octombrie, urmând ca ulterior să fie organizate transporturi agabaritice către șantier. Forajul la tunel este estimat să înceapă în martie 2026.

Și directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a confirmat calendarul, precizând că Tunelul Poiana face parte din Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni a Autostrăzii A1, cea mai lungă și mai dificilă din proiect (37,4 km). În prezent, constructorul italian WeBuild a ajuns la un stadiu de aproximativ 7% al lucrărilor.

Tunelul Poiana va fi cel mai lung tunel rutier de pe A1 Sibiu – Pitești și unul dintre cele mai complexe realizate în România, fiind prevăzut cu două galerii paralele, fiecare cu câte două benzi de circulație.

Conform estimărilor oficiale, finalizarea Secțiunii 3 Cornetu – Tigveni este programată pentru anul 2028.