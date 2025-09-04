program noaptea muzeelor la sate în județul sibiu: atelier de plăcinte pe vatră, expoziții și vizite la case memoriale

Pe 6 septembrie 2025, județul Sibiu se alătură inițiativei naționale „Noaptea Muzeelor la Sate”, aducând în prim-plan patrimoniul viu al comunităților rurale. Vizitatorii vor putea descoperi tradiții, povești locale, exponate rare, preparate autentice și activități meșteșugărești. De la biserici fortificate la colecții etnografice, de la ateliere de plăcinte la expoziții istorice, experiența nocturnă în satele din județul Sibiu promite să fie memorabilă.

Expoziția „Spiritul viu al creștinismului” la Agora Cisnădioara

Ansamblul Agora Cisnădioara invită vizitatorii la o prezentare ghidată a Micro-Muzeului găzduit de complex, cu expoziția „Spiritul viu al creștinismului”, inaugurată în 2023, în contextul aniversării a 800 de ani de la atestarea Bisericii Sf. Mihail.

Turul ghidat va fi susținut de prof. univ. Ștefan Tobler, iar oaspeții vor fi întâmpinați cu vin sau prosecco și gogoși sau clătite din partea casei. Pe terasa complexului se vor servi produse locale (înghețată artizanală, bere, gustări), iar copiii se pot bucura de un loc de joacă natural, integrat armonios în grădina Casei Agora.

Ora vizitării va fi între orele: 10:00 – 22:00, iar turul ghidat va avea loc în intervalul 18:00 – 22:00.

Expoziție tematică la Cașolț

Asociația Cultura în Culori, din satul Cașolț, deschide porțile pentru o incursiune în două episoade istorice importante din viața comunității: vizita tensionată a lui Vlad Țepeș în anul 1457, ecourile Primului Război Mondial în sat.

Vizitatorii vor putea explora o expoziție tematică și vor fi ghidați prin sat, cu accent pe evenimentele istorice evocate. Programul de vizitare este între orele: 17:00-21:00.

Omul verde și cultura celtică în Biserica Fortificată din Richiș

Unic în peisajul patrimoniului transilvănean, Omul Verde de la Richiș devine simbolul serii, într-o vizită ghidată în Biserica Fortificată. Se vor evidenția elementele celtice din arhitectura și decorul lăcașului, interpretate în cheie contemporană – cu accent pe protejarea mediului, dragostea față de natură și renaștere.

Program de vizitare este între orele 19:00 – 00:00.

Casa Memorială „Octavian Goga” , deschisă până la ora 21.00

Casa memorială din Rășinari deschide accesul la volume rare și publicații valoroase, precum revistele „Luceafărul” și „Țara Noastră”, cărți bisericești, dar și lucrări în limbile română și maghiară.

Este o ocazie excelentă pentru a redescoperi universul literar și politic al lui Octavian Goga, într-un cadru tihnit. Programul este între orele 16:00 – 21:00.

Colecția etnografică „Pavel Diaconu” din Rășinari

În 6 septembrie, între orele 19:09 și 22:00, poarta casei lui ‘nea Pavel va fi deschisă larg pentru vizitatorii din toată țara și, poate, din străinătate, cu ocazia Nopții muzeelor la Sate, ediția a III-a.

Colecția etnografică cuprinde obiecte de uz casnic, port popular și povești locale, într-un spațiu unde timpul pare că stă în loc. Program de vizitare este între orele 19:00 – 22:00. Ghidajul va fi oferit de Nicoleta Ocneriu.

La Sâvulică, Arpașu de Sus – broderie tradițională, cu tehnologie modernă

Un punct de atracție inedit în data de 6 septembrie, este „La Sâvulica”, în Arpașu de Jos, unde vizitatorii pot admira creații pe ii și cămăși, comparate cu piese originale din trecut. Programul de vizitare este între orele 10.00 -24.00.

Muzeul Satului Tălmăcel – o noapte completă cu povești și meșteșuguri

Seara la Tălmăcel va fi una dintre cele mai complexe, programul fiind unul bine stabilit:

17:00 – 18:30: primire cu voluntari în costume populare, program tipărit, colț foto tradițional

18:30 – 20:00: tururi ghidate (interior și exterior, cu prezentări despre istoria satului, expoziții, muzică și iluminat ambiental)

20:00 – 23:00: ateliere (țesut, broderie, cusături)

21:00: proiecții cu fotografii vechi

23:30 – 00:00: încheiere sub cerul satului

Momentul va fi completat de gustări tradiționale – plăcinte, gogoși, ceai – într-o atmosferă caldă și primitoare.

Plăcinte pe vatră și ciocolată locală, la Șura Culinară din Șomartin

La Șura Culinară din Șomartin, tradiția gastronomică este pusă în valoare într-un mod original. Vizitatorii vor putea participa sâmbătă, 6 septembrie, între orele 18:00 – 23.00, la atelier de plăcinte pe vatră, degustări de produse locale – brânzeturi, miere și chiar ciocolată artizanală și plimbări prin sat, sub cerul înstelat, pentru o experiență completă a vieții la sat.