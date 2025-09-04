reforma pensiilor speciale, în aer: decizia atacată de curtea supremă atacată la ccr

Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, convocate de președinta Lia Savonea, au decis în unanimitate să sesizeze Curtea Constituțională în privința legii pensiilor de serviciu. Actul normativ, asumat prin răspunderea guvernului condus de Ilie Bolojan, reduce cuantumul pensiilor speciale și majorează treptat vârsta de pensionare a magistraților de la 48 la 65 de ani.
Lia Savonea a declarat că judecătorii „își asumă o datorie de conștiință” pentru protejarea independenței justiției, chiar dacă mulți dintre ei sunt exceptați de dispozițiile tranzitorii.
Pe fondul acestor modificări, instanțele și parchetele din toată țara au declanșat proteste, suspendând judecarea majorității dosarelor, cu excepția cauzelor urgente.
Premierul Ilie Bolojan avertizase anterior că guvernul nu își poate continua activitatea dacă legea va fi declarată neconstituțională.
Ultima oră
- Începe Superliga Sibiu: favorite Agnita, Rășinari și Bradu, dar una s-a mișcat spectaculos la transferuri 10 minute ago
- Investiție de 22 milioane lei: poduri reabilitate în Arpașu, Bruiu și Sadu 47 de minute ago
- Program Noaptea Muzeelor la Sate în județul Sibiu: atelier de plăcinte pe vatră, expoziții și vizite la case memoriale 50 de minute ago
- Subvenții de peste 2.000 de lei pe lună pentru firme. Ce condiție trebuie să îndeplinească 2 ore ago
- TIR înfipt într-un stâlp de curent la ieșire din Rod. Ocoliți zona! 2 ore ago