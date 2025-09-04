reforma pensiilor speciale, în aer: decizia atacată de curtea supremă atacată la ccr

Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, convocate de președinta Lia Savonea, au decis în unanimitate să sesizeze Curtea Constituțională în privința legii pensiilor de serviciu. Actul normativ, asumat prin răspunderea guvernului condus de Ilie Bolojan, reduce cuantumul pensiilor speciale și majorează treptat vârsta de pensionare a magistraților de la 48 la 65 de ani.

Lia Savonea a declarat că judecătorii „își asumă o datorie de conștiință” pentru protejarea independenței justiției, chiar dacă mulți dintre ei sunt exceptați de dispozițiile tranzitorii.

Pe fondul acestor modificări, instanțele și parchetele din toată țara au declanșat proteste, suspendând judecarea majorității dosarelor, cu excepția cauzelor urgente.

Premierul Ilie Bolojan avertizase anterior că guvernul nu își poate continua activitatea dacă legea va fi declarată neconstituțională.