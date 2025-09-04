sancțiuni la spitalul județean sibiu: 3 persoane amendate după tragedia de la maternitate

Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Sibiu a finalizat verificările în cazul tinerei în vârstă de 33 de ani, decedate la Maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și a sancționat mai multe persoane.

O femeie în vârstă de 33 de ani a decedat la Maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență din Sibiu după ce a suferit complicații severe post-avort. Urmare a verificărilor efectuate de către Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Sibiu, în cazul tinerei în vârstă de 33 de ani, decedate la Maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, trei persoane au fost sancționate.

Inspectorii sanitari au aplicat 3 sancțiuni contravenționale, sub formă de amendă, în valoare totală de 6.000 de lei. Au fost sancționate, 3 persoane care iși desfășoară activitatea pe secțiile ATI I și ATI II.

S-a aplicat:

-1 amendă în valoare de 2.000 lei, persoanei responsabile, pentru nerespectarea procedurii/protocolului privind monitorizarea constantă a pacientului pre/post transfuzional – pe ATI I;

-1 amendă în valoare de 2.000 lei persoanei responsabile, pentru nerespectarea procedurii/protocolului privind monitorizarea constantă a pacientului pre/post transfuzional- pe ATI II

-1 amendă în valoare de 2000 lei, persoanei responsabile, pentru deficiențe privitoare la utilizarea materialului steril.

Reamintim că o femeie în vârstă de 33 de ani a decedat la Maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență din Sibiu după ce a suferit complicații severe post-avort. Aceasta fusese internată cu o sarcină de 23 de săptămâni, prezentând membrane rupte prematur și avort în curs. Evoluția obstetricală a impus finalizarea avortului, care s-a desfășurat în parametri medicali optimi, sub supraveghere și tratament de specialitate. Ulterior, în perioada post-avort, pacienta a dezvoltat complicații septice severe. În ciuda tuturor eforturilor și a tratamentelor de terapie intensivă aplicate conform protocoalelor medicale, complicațiile au condus rapid la insuficiență multiplă de organe și la decesul pacientei.