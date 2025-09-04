schimbare majoră la cass: persoanele în întreținere nu mai sunt scutite de plată

Începând cu 1 august 2025, românii care au soț, soție sau părinți fără venituri proprii și doresc să plătească contribuția la sănătate (CASS) pentru aceștia trebuie să știe ce reguli noi se aplică, relatează Economedia.

Potrivit ANAF, suma datorată pentru fiecare persoană aflată în întreținere este 2.430 lei, calculată ca 10% din valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară (24.300 lei în 2025). Plata se poate face în două tranșe: 25% la depunerea declarației (608 lei) și 75% până la 25 mai 2026 (1.822 lei). Opțiunea se poate plăti și integral.

Această modificare vine după ce Legea nr. 141/2025 a eliminat scutirea de la plata CASS pentru persoanele aflate în întreținere, făcând opțională, dar importantă, plata pentru membrii familiei fără venituri. Opțiunea se poate face dacă persoana plătitoare are venituri din: salarii, pensii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, investiții și alte surse prevăzute de Codul fiscal.

Pentru a face plata, contribuabilii trebuie să completeze Declarația unică (formular 212), la Capitolul II, Secțiunea 2, unde se trec datele privind CASS datorată pentru persoanele aflate în întreținere. Formularul poate fi depus:

Online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV) sau platforma Ghiseul.ro, cu semnătură electronică;

În format letric, direct la registratura ANAF sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Persoanele fără calculator sau conexiune la internet pot folosi calculatoarele de auto-servire din unitățile fiscale sau pot solicita sprijinul funcționarilor pentru completarea declarației.

Important: opțiunea de plată este definitivă. Odată completată Declarația unică și depusă, CASS pentru persoanele aflate în întreținere devine o obligație legală, iar termenele de plată trebuie respectate.

Prin această măsură, românii care doresc să își susțină familia fără venituri proprii pot face acest lucru oficial, respectând legislația și beneficiind de acces la servicii medicale prin plata CASS.