sfârșit tragic: șoferul resuscitat la accidentul de pe dn14 a murit / foto

Un bărbat de 72 de ani din Mediaș a decedat, joi, în urma unui accident produs pe DN14 la ieșire din Copșa Mică. Acesta s-a izbit cu mașina de un TIR.

Polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină, joi, la un accident rutier produs pe DN 14, la km 47 + 700 m, în afara localității Copșa Mică. Oamenii legii au început verificările la fața locului și, din primele informații, se pare că „în timp ce conducea un autoturism pe DN 14, pe direcția Sibiu – Mediaș, un bărbat în vârstă de 72 de ani, din Mediaș, din cauze care urmează a se stabili, a pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un ansamblu tir, condus de către un bărbat de 65 de ani, din județul Ilfov”, notează reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma coliziunii, șoferul mașinii a intrat în stop cardio-respiratorul. Echipajele medicale venite în sprijin au început imediat manevrele de resuscitare dar, din păcate, bărbatul a decedat.

Testarea alcoolscopică a conducătorului ansamblului tir este negativă.

Polițiștii rutieri sunt la fața locului și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier. Traficul în zonă este blocat total.