spitalul județean sibiu contrazice dsp în privința amenzilor primite după moartea unei tinere în maternitate

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Sibiu vine cu clarificări cu privire la comunicatul de presă transmis de DSP Sibiu, cu concluziile controlului efectuat la Maternitatea Sibiu, după ce o femeie a murit din cauza unor complicații post avort.
Inspectorii sanitari au aplicat 3 sancțiuni contravenționale, sub formă de amendă, în valoare totală de 6.000 de lei. Mai exact au fost sancționate 3 persoane care își desfășoară activitatea pe secțiile ATI I și ATI II. (DETALII AICI)
Reprezentanții clarifică faptul că sancțiunile aplicate nu au vizat aspecte legate de actul medical, ci s-au referit exclusiv la înregistrările din documentația medicală. „Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu ia act de concluziile controlului efectuat de inspectorii DSP Sibiu. Precizăm că sancțiunile aplicate nu au vizat aspecte legate de actul medical, ci s-au referit exclusiv la înregistrările din documentația medicală, de natură administrativă”, a transmis Cristina Bălău, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.
Citește și: Tragedie la Maternitatea din Sibiu: o mamă a murit după complicații post-avort
Ultima oră
- Investiție de 22 milioane lei: poduri reabilitate în Arpașu, Bruiu și Sadu 19 minute ago
- Program Noaptea Muzeelor la Sate în județul Sibiu: atelier de plăcinte pe vatră, expoziții și vizite la case memoriale 22 de minute ago
- Subvenții de peste 2.000 de lei pe lună pentru firme. Ce condiție trebuie să îndeplinească o oră ago
- TIR înfipt într-un stâlp de curent la ieșire din Rod. Ocoliți zona! 2 ore ago
- Lista completă cu expropierile de pe lotul 2, autostrada Sibiu – Făgăraș: peste 1.700 terenuri și aproape 200 imobile / document 2 ore ago