spitalul județean sibiu contrazice dsp în privința amenzilor primite după moartea unei tinere în maternitate

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Sibiu vine cu clarificări cu privire la comunicatul de presă transmis de DSP Sibiu, cu concluziile controlului efectuat la Maternitatea Sibiu, după ce o femeie a murit din cauza unor complicații post avort.

Inspectorii sanitari au aplicat 3 sancțiuni contravenționale, sub formă de amendă, în valoare totală de 6.000 de lei. Mai exact au fost sancționate 3 persoane care își desfășoară activitatea pe secțiile ATI I și ATI II. (DETALII AICI)

Reprezentanții clarifică faptul că sancțiunile aplicate nu au vizat aspecte legate de actul medical, ci s-au referit exclusiv la înregistrările din documentația medicală. „Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu ia act de concluziile controlului efectuat de inspectorii DSP Sibiu. Precizăm că sancțiunile aplicate nu au vizat aspecte legate de actul medical, ci s-au referit exclusiv la înregistrările din documentația medicală, de natură administrativă”, a transmis Cristina Bălău, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Citește și: Tragedie la Maternitatea din Sibiu: o mamă a murit după complicații post-avort