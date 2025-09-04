surpriză amară pentru părinți: programul pentru un milion de elevi, ”înghețat” de guvern

Programul Național „Masă sănătoasă”, prin care elevii și preșcolarii primesc o masă caldă sau produse sănătoase la școală, va continua, însă Guvernul a decis plafonarea numărului de beneficiari până la data de 1 ianuarie 2027. Anunțul a fost făcut de Ion Sorin, secretar de stat în Ministerul Educației, care a explicat că programul nu a fost desființat, ci doar limitat în ceea ce privește extinderea.

„Programul Masă caldă, care exista înainte, a fost transformat în programul Masă sănătoasă și a fost scris pentru 1 milion de beneficiari. Acest număr a fost prorogat în fiecare an. În ultimii doi ani, am asigurat fonduri pentru peste 500.000 de copii. Programul merge în continuare, primăriile au deja bugetele, iar de luni vor putea continua să ofere masă caldă elevilor”, a declarat Ion Sorin pentru Gândul.

Inițial, Legea 141/2025 a generat confuzie, iar multe voci au crezut că programul a fost anulat. În realitate, prevederile articolului 77, alin. (4) din Legea 198/2023, care stabileau beneficiarii programului, au fost doar prorogate până în 2027.

Programul Național „Masă sănătoasă” a fost lansat oficial în anul școlar 2023-2024 și are scopul de a sprijini participarea elevilor la educație, fiind parte din strategia de reducere a abandonului școlar. În cadrul programului, elevii primesc produse de panificație, fructe și lactate pe parcursul săptămânii, pentru a avea o alimentație echilibrată. În 2024, valoarea totală a programului a fost de peste 1,1 miliarde de lei.

Patronii firmelor de catering implicate în program au reacționat critic la decizia de plafonare. „Cel mai mult îi afectează pe copii. Programul a crescut prezența elevilor la școală și a contribuit la reducerea abandonului. Avem contracte în derulare și investiții făcute, iar acum extinderea programului nu mai este posibilă”, a declarat unul dintre furnizorii de servicii de catering.

Inițial, programul „Masă caldă” a fost un proiect pilot implementat începând cu 2016, în 50 de școli, fiind extins treptat. În 2023, programul a fost transformat în „Masă sănătoasă”, cu scopul de a ajunge la aproximativ 1 milion de copii. Însă, prin modificările recente, Guvernul limitează numărul de beneficiari, păstrând în continuare programul activ pentru cei deja incluși.

Daniel David, fost ministru al Educației, sublinia importanța programului: „Acesta nu este doar un mecanism social, ci și unul psiho-educațional, care contribuie la reducerea abandonului școlar. Copiii care primesc masă caldă au mai multă energie și participă mai activ la școală.”

Astfel, Programul Național „Masă sănătoasă” va continua să funcționeze în următorii ani, însă extinderea pentru a ajunge la toți copiii din România nu mai este planificată, ceea ce stârnește dezbateri în rândul părinților, profesorilor și firmelor implicate în livrarea meselor.