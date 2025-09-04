tir înfipt într-un stâlp de curent la ieșire din rod. ocoliți zona!

Traficul este blocat total, joi după-amiază, la ieșire din localitatea Rod spre Poiana Sibiului, în urma unui eveniment rutier.

Potrivit polițiștilor sibieni, pe DJ 106 E, la ieșire din localitatea Rod, traficul este blocat total din cauza unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale. „Este vorba despre un sibian în vârstă de 40 de ani care, în timp ce conducea un ansamblu tir pe DJ 106 E, la ieșirea din localitatea Rod (spre Poiana Sibiului) a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate, pe care l-a avariat”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Se estimează blocarea totală a traficului pentru aproximativ 4 ore, pentru intervenția echipelor specializate, astfel că vă este recomandat să ocoliți zona.