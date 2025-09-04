toate podurile reabilitate de consiliul județean sibiu - finalizate. drumuri județene mai sigure pentru conducătorii auto

Județean Sibiu a finalizat lucrările de construcție și reabilitare a cinci poduri rutiere aflate pe drumurile județene din comunele Arpașu de Jos, Bruiu și Sadu.

Aceste investiții, realizate prin Programul Național Anghel Saligny, au o valoare totală de peste 22 milioane lei (fără TVA). Scopul acestor proiecte a fost modernizarea infrastructurii, creșterea siguranței circulației și asigurarea unor legături mai bune între localități.

Unde s-au făcut lucrările:

✓ Pod nou pe DJ 104F, între Săcădate și Nou Român (comuna Arpașu de Jos)

Podul are aproape 50 de metri lungime și lat de 11,7 metri, trotuare pentru pietoni și o parte carosabilă generoasă pentru șoferi. Lucrările au durat 8 luni.

✓ Pod nou pe DJ 104E, la Șomartin (comuna Bruiu)

Un pod mai mic, dar esențial pentru comunitate, lung de 12 metri și lat de peste 10 metri. A fost construit în 8 luni.

✓ Pod nou pe DJ 105G , în Sadu

Podul are aproape 26 de metri lungime și 10,6 metri lățime. Lucrările au inclus și relocarea utilităților, fiind gata în 7 luni.

✓ Pod nou pe DJ 105H, la Arpașu de Sus

Podul are 30 de metri lungime și aproape 12 metri lățime, oferind condiții mai sigure pentru șoferi și pietoni. Execuția a durat 12 luni.

✓ Pod nou pe DJ 104E la Șomartin – Arpașu de Jos

Pod din grinzi prefabricate, 38 de metri lungime și 11,3 lățime cu trotuare pe ambele părți.

„Noile poduri finalizate pe drumurile județene din Sibiu înseamnă siguranță sporită pentru participanții la trafic și legături mai eficiente între localități. Sunt investiții care răspund direct nevoilor comunităților și susțin mobilitatea în întreg județul”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Aceste lucrări sunt importante deoarece sporesc siguranța șoferilor, oferă pietonilor trotuare moderne pe poduri, reduc riscul de erodare a podurilor prin amenajarea malurilor și a albiilor râurilor și asigură o mai bună conectivitate între localități.