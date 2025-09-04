transfer-șoc: un american, noul tun al voinței sibiu!

Echipa de Superliga Sibiu, Voința a transfer în premieră absolută un jucător american, pe Armando Meneses (25 ani), care evoluează pe postul de mijlocaș central.

Voința Sibiu a anunțat joi un transfer cu totul inedit, cel al americanului Armando Meseses, cel care a jucat până acum fotbal la Colegiul Utah Avalanche.

Jucătorul a fost alb-verzi și în iarnă, însă atunci nu a putut fi legitimat, deși a impresionat la antrenamente.

Președintele Voinței, Adrian Pandea a povestit pentru Ora de Sibiu cum s-a ajuns la primul transfer internațional pentru alb-verzi.

”Armando a fost la noi și în iarnă, dar atunci nu era perioadă de transferuri internațională. Eu am ținut legătura cu el și l-am chemat în vară, acum am reușit să îl legitimăm. El vrea să joace fotbal în Europa, i-a plăcut atmosfera la noi, avem mulți suporteri. Pe mine m-a contactat anul trecut un prieten al lui din Germania și așa am luat legătura cu el. Armando este un mijlocaș foarte bun, peste nivelul Ligii 4, din acest motiv m-am peste cap să îl transfer. Am rezolvat actele, marți a aterizat după un zbor de 18 ore și a venit direct la antrenament. Se pregătește în plus, este un pachet de mușchi, cred că e un transfer interesant” a declarat Adrian Pandea.

Voința nu a finalizat încă transferurile și mai are și alte suprize. ”Vrem să creștem altă generație, la echipele de Superliga s-au perindat cam aceiași jucători, e cazul să mai schimbăm. Vom mai anunța transferuri, dar suntem printre cele mai tinere echipe din Superliga. Nu suntem printre favorite sezonul viitor la Superliga, dar acest lucru ne convine” a mai spus conducătorul de la Voința.

Voința va disputa primul joc oficial sâmbătă, în prima etapă a Superligii Sibiu, în deplasare, la Tălmaciu.