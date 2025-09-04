val de concedieri în 19 primării din județ. sibiu și copșa mică sunt cele mai afectate

Peste 150 de angajați din primăriile județului ar putea să își piardă locul de muncă, cei mai mulți dintre ei din Sibiu, Copșa Mică și Șelimbăr. Potrivit unei simulări de calcul privind reducerea numărului de posturi din administrația publică locală, ce va avea ca scop scăderea cheltuielilor statului, există și primării care au personal insuficient și vor putea face angajări.

Guvernul a prezent o simulare de calcul privind reducerea numărului de posturi din primării și consilii județene astfel încât cheltuielile din aparatul de stat să scadă. Numărul maxim de angajați pe care o unitate administrativ-teritorială îl va putea avea ar urma să fie modificat prin lege, iar primăriile vor avea un plafon maxim de posturi raportat la numărul de locuitori.

Cei mai mulți oameni concediați, din Primăria Sibiu

Potrivit unei analize guvernamentale coordonate de premierul României, reforma din administrație ar conduce la concedierea a peste 13.000 de angajați din primăriile din țară. Jumătate dintre UAT-uri au organisme mai mari decât plafonul care ar rezulta după o reducere cu 40% a schemelor de personal. (DETALII AICI)

La nivelul județului Sibiu, din cele 65 de UAT-uri, 19 unități administrativ teritoriale sunt vizate de concedieri. În total, 158 de angajați ai primăriilor sibiene ar putea să fie dați afară.

Printre acestea se numără Primăria Sibiu, care ar trebui să concedieze cei mai mulți angajați, respectiv 91. Și Copșa Mică va trebui să facă o reducere de 24 de posturi. Șelimbăr și Iacobeni vor nevoite să dea afară câte 6 oameni.

Lista completă:

Sibiu are 685 posturi ocupate și ar trebui sa reducă 91; Poplaca are 15 posturi ocupate și ar trebui să reducă 5 posturi; Șelimbăr are 64 de posturi ocupate și ar trebui să reducă 6 posturi; Târnava are 20 de posturi ocupate și ar trebui să reducă 3 posturi; Copșa Mică are 72 de posturi ocupate și ar trebui să reducă 24 de posturi; Alțâna are 17 posturi ocupate și ar trebui să reducă 1 post; Arpașu de Jos are 15 posturi ocupate și ar trebui să reducă 1 post; Axente Sever are 26 de posturi ocupate și ar trebui să reducă 3 posturi; Blăjel are 15 posturi ocupate și ar trebui să reducă 1 post; Brădeni are 15 posturi ocupate și ar trebui să reducă 1 post; Bruiu are 9 posturi ocupate și ar trebui să reducă 2 posturi; Gura Râului are 22 de posturi ocupate și ar trebui să reducă 2 posturi; Iacobeni are 21 de posturi ocupate și ar trebui să reducă 6 posturi; Jina are 21 de posturi ocupate și ar trebui să reducă 2 posturi; Nocrich are 19 posturi ocupate și ar trebui să reducă 1 post; Roșia are 29 de posturi ocupate și ar trebui să reducă 1 post; Șura Mică are 21 de posturi ocupate și ar trebui să reducă 4 posturi; Alma are 14 posturi ocupate și ar trebui să reducă 3 posturi; Boița are 17 posturi ocupate și ar trebui să reducă 1 post .

Celelalte primării nu fac concedieri, din contră

La nivelul județului Sibiu există și UAT-uri care nu au toate posturile ocupate, iar odată cu aplicarea organigramei propuse – care mai întâi va trebui să fie agreată de coaliția de guvernare – mai multe primării vor putea chiar să facă noi angajări. Printre ele se numără Primăria Mediaș care are 200 de posturi ocupate și ar mai putea face încă 93 de angajări. Într-o situație similară se află și Primăria Cisnădie, acolo unde sunt ocupate 86 de posturi, putând fi angajați încă 35 de oameni.

În același timp, Consiliul Județean (CJ) Sibiu are 246 de posturi ocupate și ar putea să mai angajeze 68 de oameni.