accident pe dn1 la scoreiu: două persoane rănite după ce o mașină s-a răsturnat / foto

Un accident rutier s-a produs vineri seara pe DN1 la Scoreiu. O mașină s-a răsturnat pe drum.

Vineri seară, polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină la un accident rutier, produs pe DN 1, la intrarea în localitatea Scoreiu.

”Din primele verificări efectuate la fața locului polițiștii au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 1, pe direcția Sibiu – Brașov, un bărbat în vârstă de 42 de ani din județul Cluj, din cauze care urmează a fi stabilite, a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile”, informează IPJ Sibiu.

În urma accidentului, conducătorul auto și o femeie de 37 de ani, din județul Cluj, care era pasageră în autoturism, au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital, conștienți. Femeia a suferit un traumatism la umăr si o fractură de membru, iar bărbatul un traumatism facial si unul la mana.



În continuare, sunt efectuate cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Fără mari probleme de trafic.