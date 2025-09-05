au intrat după țigări și au ieșit în cătușe: doi tineri reținuți la cisnădie

Doi adolescenți reținuți pentru furt calificat la Cisnădie.

Polițiștii din Cisnădie au reținut, pe 4 septembrie, doi tineri, de 15 și 18 ani, cercetați pentru comiterea a două fapte de furt calificat și complicitate la furt.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 2 septembrie, minorul de 15 ani ar fi pătruns fără drept într-o societate comercială din oraș, de unde ar fi sustras mai multe pachete de țigări și produse alimentare. Tânărul de 18 ani ar fi supravegheat zona în timpul incidentului.

Pe baza probelor, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați Parchetului pentru stabilirea unei măsuri preventive.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu. Autoritățile reamintesc că cei cercetați beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale conform legii.