au spart gheața! victorii clare pentru inter sibiu și acs mediaș în liga 3 / video

Cele două echipe sibiene din Liga 3, Inter și ACS Mediaș au reușit să câștige meciurile din etapa a 2-a a Seriei a 6-a. Au fost primele puncte în sezonul actual pentru Inter Sibiu și ACS Mediaș, după ce ambele pierduseră în prima etapă.

Medieșenii au făcut deplasarea la Bascov cu o zi înainte, au fost proaspeți după un drum de 6 ore și au început meciul tare. În minutul 3, A. Roșu a fost împins în careu pe când se pregătea să înscrie cu capul, după o centrare din dreapta. Căpitanul Avram a transformat lovitura de pedeapsă. În minutul 30, argeșenii au primit și ei ușor un penalty, din care au reușit să egaleze.

Echipa lui Alexandru Curtean s-a desprins în partea secundă, reușind să câștige neașteptat de clar. În minutul 55, Andrei Roșu, jucător venit recent de la Alba Iulia a reușit o acțiune personală pe stânga și a marcat spectaculos pentru oaspeți. În minutul 80, Cristi Cocan a făcut 3-1 pentru echipa de pe malul Târnavei Mari, după o minge recuperată la mijlocul terenului de Astafei.

În minutul 89, trei medieșeni au scăpat pe contraatac singuri spre paorta argeșeană, Cocan a pasat decisiv pentru Orlandea și scorul a luat proporții, 1-4. În prelungiri, gazdele au stabilit scorul final, 2-4.

Inter Sibiu a reușit și ea să câștige pe Municipal, scor 3-0 cu Gilortul Tg. Cărbunești. Echipa lui Călin Moldovan a reușit un succes clar, în prima apariție la nivel de Liga 3 pe noua arenă din Sibiu.

Bîrză a deschis scorul pentru interiști în minutul 47, cu un șut plasat din interiorul careului. În minutul 80, Bărculeț a adus deprinderea, printr-un șut deviat dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri. În minutul 90, Mercioiu a făcut 3-0 și Inter a contabilizat primele puncte la Liga 3.