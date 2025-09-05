autobuz prăbușit într-o prăpastie de 300 de metri: 15 morți și 16 răniți / video

Un autobuz de pasageri a ieșit de pe șosea și a căzut într-o prăpastie de 300 de metri, în zona montană Wellawaya din Sri Lanka. Cel puțin 15 oameni au murit, iar alți 16 au fost răniți, printre ei și cinci copii.

Conform AP, un grav accident rutier a avut loc joi noapte, în apropierea orașului Wellawaya, situat la aproximativ 280 de kilometri est de capitala Colombo.

Un autobuz cu aproape 30 de pasageri a pierdut controlul, a lovit un alt vehicul și balustradele drumului, apoi s-a prăbușit într-o prăpastie de aproape 300 de metri, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Fredrick Wootler.

Impactul a provocat moartea a 15 persoane și rănirea altor 16, printre victime aflându-se și cinci copii.

Imagini difuzate de televiziunile locale arată autobuzul complet distrus la baza prăpastiei, în timp ce soldații încercau să scoată rămășițele vehiculului.