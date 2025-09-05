cea mai frumoasă șosea din românia, închisă temporar. evitați să mergeți pe transfăgărășan

Transfăgărășan închis temporar pentru competiție sportivă.

DRDP Brașov anunță că traficul rutier pe DN7C – Transfăgărășan va fi închis temporar sâmbătă, 6 septembrie 2025, între orele 07:00 și 18:00. Măsura se aplică pe sectorul km 62+100 (Baraj Lac Vidraru) – km 116+808 (Tunel Balea Lac), pentru desfășurarea celei de-a X-a ediții a competiției de triathlon „TRANSFIER 2025”.

Participanții și șoferii sunt rugați să își planifice rutele alternative și să respecte semnalizarea temporară de circulație.